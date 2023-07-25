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НовостиОбщество25 июля 2023 8:07

В проекте нового здания Пермской галереи изменили интерьер

Изменения уже утвердили
Лела Минадзе
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В проект нового здания Пермской художественной галереи внесли корректировки в части дизайна интерьера. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на Министерство строительства Прикамья.

Был разработан уникальный дизайн-проект внутреннего пространства галереи. Этим занималось московское архитектурное бюро Рroject eleven. Чтобы погрузиться в тему, в прошлом году сотрудники бюро вместе с работниками галереи отправились в экспедицию на север региона. Также для отдела пермской деревянной скульптуры подрали интерьер, отсылающий к образу храма.

Изменения уже утверждены. Для этого была пройдена госэкспертиза. Положительное заключение получено 19 июля.

Строительство нового здания галереи по улице Советской, 1 началось в 2021 году. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. метров, что в семь раз больше, чем было.

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