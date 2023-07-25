В Перми спасли чудом выжившего после ДТП мотоциклиста

Фото: Архив "КП"
В Перми 24 июля произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Молодой человек не смог справиться с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Он чудом не разбился о столб. На место аварии прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и «скорой».
«Подоспевшие огнеборцы и врачи наложили шину пострадавшему и переместили в карету скорой медицинской помощи. Молодой человек госпитализирован», — сообщили в МЧС. Сейчас врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65