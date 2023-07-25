В Перми спасли чудом выжившего после ДТП мотоциклиста

Фото: Архив "КП"

В Перми 24 июля произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Молодой человек не смог справиться с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Он чудом не разбился о столб. На место аварии прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и «скорой».

«Подоспевшие огнеборцы и врачи наложили шину пострадавшему и переместили в карету скорой медицинской помощи. Молодой человек госпитализирован», — сообщили в МЧС. Сейчас врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

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