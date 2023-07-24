В Прикамье мужчина несколько раз пырнул ножом свою знакомую и сбежал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верещагино 26-летний мужчина во время пьяной ссоры несколько раз пырнул ножом свою знакомую и сбежал. Подробности рассказали в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, все произошло в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина. После совместного распития спиртного между мужчиной и женщиной произошла ссора. Тогда обвиняемый взял нож и нанес им своей 24-летней знакомой несколько ударов. Решив, что от полученных ранений потерпевшая скончалась, молодой человек скрылся с места преступления.

Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог, женщину обнаружили соседи. Потерпевшая была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая помощь.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в «покушении на убийство». В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и обвиняемый, назначены все необходимые экспертизы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

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