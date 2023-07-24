На трассе Пермь-Екатеринбург в часы пик будут приостанавливать ремонт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные на трассе Пермь-Екатеринбург из-за ремонтных работ возле села Лобаново образовалась огромная пробка длиной в несколько километров. На участке, проходящем вдоль населенных пунктов Фролы и Ферма, перекрыта одна из полос. Там ведутся работы по ремонту покрытия проезжей части.

Чтобы сократить пробки на данном участке трассы Пермь-Екатеринбург изменят режим выполнения ремонтных работ. Как сообщил изданию «Business class» начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ФКУ «Упрдор «Прикамье» Михаил Масалкин, сейчас определены те промежутки времени, когда для обеспечения максимальной пропускной способности подрядчик должен приостанавливать работы. По его словам, работы не будут проводиться в пиковое время – с шести до десяти часов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер