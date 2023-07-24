В Перми водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ночью 24 июля в Кировском районе Перми водитель легковушки насмерть сбил женщину. Авария произошла на улице Маршала Рыбалко. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

– Около полуночи по улице Маршала Рыбалко ехал автомобиль «Лада Гранта». В районе дома №113 22-летний водитель допустил наезд на 38-летнюю женщину. По предварительной информации, в это время пермячка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в ГИБДД.

В результате аварии женщина скончалась. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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