В Пермском крае только 9% семей относятся к среднему классу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае только 9,1% семей относятся к среднему классу по уровню доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Согласно информации, в исследовании был применен исключительно доходный метод. Под средним классом эксперты имеют ввиду семьи, которые могут позволить купить себе жилье, автомобиль, а также хоть раз в год съездить в отпуск и возможность копить.

В рейтинге регионов России Пермский край занимает 29 место. В лидере оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где к среднему классу относятся 39,2% семей. Вторую строчку рейтинга занял Чукотский автономный округ, а третью – Магаданская область. Там доля семей среднего класса составляет 32,5% и 31,9% соответственно.

Последние места рейтинга заняли Чеченская республика и Республика Ингушетия. Их показатели составляют 1,7% и 1,4% соответственно.

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