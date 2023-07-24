В Перми проезд по улице Луначарского ограничен из-за замены теплосети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские тепловые сети проводят монтаж участка теплосети по улице Попова в Ленинском районе Перми. Здесь появится 240 метров нового магистрального трубопровода. Мероприятия реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. и необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с перекладкой теплосети по улице Попова на период с 21 июля по 04 августа будет закрыт проезд по улице Луначарского на участке от перекрестка с ул. Борчанинова до перекрестка с ул. Попова. Для местных жителей организован выезд из дворов через ул. Луначарского по дополнительно установленным знакам.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры к несению нагрузок обязательна и проводится для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.