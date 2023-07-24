Свыше 99 тысяч семей в Пермском крае получают единое пособие

Зам. управляющего ОСФР по Пермскому краю Юлия Зобина ( справа на фото)

В прямом эфире Центра управления регионом в Прикамья заместитель управляющего Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина ответила на самые острые вопросы граждан о назначении нового ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей, а также о возможностях материнского капитала в 2023 году.

По ее словам, сегодня в регионе единое пособие получают более 99 тысяч семей. Согласно правилам, при его назначении учитываются доходы каждого члена семьи до вычета налогов, а также алименты или проценты по вкладам в банках.

«Отмечу, что граждане могут предоставить документы, подтверждающие закрытие вклада или счета, по которым ранее они получали доход. Сделать это следует не позднее, чем за шесть месяцев до подачи заявления на единое пособие», — пояснила Юлия Зобина.

Кроме того, она напомнила, что ежемесячную денежную выплату из материнского капитала с начала 2023 года можно получить на любого ребенка в семье до достижения им трехлетнего возраста, но только в том случае, если семья признана нуждающейся. Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При его расчете учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений.

«В этом году данной мерой материальной поддержки воспользовались 2,2 тысячи заявителей. Семьи, оформившие такую меру поддержки, получают средства 5-го числа каждого месяца. Деньги приходят не за текущий, а за предыдущий месяц. На сегодняшний день размер выплаты составляет 13146 рублей», — подытожила она.

Все вопросы, поступившие во время прямого эфира, взяты в работу профильными управлениями ОСФР по Пермскому краю и находятся на личном контроле Юлии Зобиной.