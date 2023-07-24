Разработку предложений по развитию аэропорта Перми оценили в 8,4 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский аэропорт «Большое Савино» запланировал развитие своего аэровокзального комплекса. Сейчас ведется поиск подрядчика для разработки предпроектных предложений. Максимальная цена контракта составляет 8,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Согласно условиям технического задания, подрядной организации предстоит выполнить расчёт параметров аэровокзального комплекса, необходимых для этапа развития до 2035-го и 2045 года, а также обосновать необходимость расширения технологических зон и объектов, влияющих на пропускную способность: перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей. Кроме того, победитель аукциона должен будет представить два рабочих варианта для проработки и выполнить 3D моделирование новых пристраиваемых участков.

Сценарии развития должны учитывать бесперебойную работу аэровокзала во время реконструкции на всех этапах. Все работы необходимо будет выполнить в течение 60 дней с даты заключения контракта. Победитель аукциона должны будут определить 17 августа.

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