За полгода посещаемость пермских ТЦ выросла на 4%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За период с января по июнь 2023 года в крупных пермских ТЦ стало больше посетителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

Посещаемость выросла на 4% по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный период времени. Сравнивается количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей.

При этом не удалось вернуть показатели, которые были до пандемии коронавируса. Сейчас посещаемость торговых центров на 24% меньше, чем была в 2019 году.

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