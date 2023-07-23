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НовостиПроисшествия23 июля 2023 12:59

В Перми горел мусор в бесхозном гараже бывшего кооператива

В краевом МЧС рассказали подробности
Екатерина Оборина
Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Днем в воскресенье, 23 июля, пермяки заметили высокий столб черного дыма в районе Красавинского моста. Как сообщили очевидцы в соцсетях, что-то горит. Происшествие прокомментировали в МЧС по Пермскому краю.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайные происшествия | Пермь / ВКонтакте

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайные происшествия | Пермь / ВКонтакте

Выяснилось, что горел бесхозный гараж бывшего кооператива на улице Буксирной. Огонь охватил около 80 квадратных метров.

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

– Информация о возгорании поступила в 14.43. На место происшествия выехали 19 человек личного состава и 4 спецмашины. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что на территории гаража происходило горение строительного и бытового мусора, - пояснили в МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Огонь очень быстро распространялся по крыше. Пермские огнеборцы не допустили увеличения площади пожара на рядом стоящие гаражи. В 15.16 пожар удалось локализовать, а в 15.32 – ликвидировать.

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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