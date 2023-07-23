В Перми горел мусор в бесхозном гараже бывшего кооператива

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Днем в воскресенье, 23 июля, пермяки заметили высокий столб черного дыма в районе Красавинского моста. Как сообщили очевидцы в соцсетях, что-то горит. Происшествие прокомментировали в МЧС по Пермскому краю.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайные происшествия | Пермь / ВКонтакте

Выяснилось, что горел бесхозный гараж бывшего кооператива на улице Буксирной. Огонь охватил около 80 квадратных метров.

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

– Информация о возгорании поступила в 14.43. На место происшествия выехали 19 человек личного состава и 4 спецмашины. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что на территории гаража происходило горение строительного и бытового мусора, - пояснили в МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

Огонь очень быстро распространялся по крыше. Пермские огнеборцы не допустили увеличения площади пожара на рядом стоящие гаражи. В 15.16 пожар удалось локализовать, а в 15.32 – ликвидировать.

Фото ГУ МЧС России по Пермскому краю

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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