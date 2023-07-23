«Амкар Пермь» одержал победу во втором матче подряд

Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Во втором туре чемпионата Второй лиги среди команд «серебряной» группы Дивизиона «А» футболисты «Амкара» на выезде обыграли московский клуб «Чертаново». Итог матча составил 2:0. Оба гола в этой встрече забили Давид Папикян и Иван Матюшенко.

Напомним, что в первом туре пермская команда одержала победу в гостях в Челябинске. Следующий матч в этом сезоне «Амкар-Пермь» сыграет на родном поле. Игры состоятся 29 июля. На этот раз соперником будет липецкий «Металлург».

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