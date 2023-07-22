Как оплатить хорошее образование

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Мир быстро меняется: одни профессии уходят в прошлое, возникают новые. Каждый из нас так или иначе думает о перспективе. Но в реальности успех ждет того, кто не просто заглядывает вперед, а активно строит фундамент этого будущего. Для себя и, конечно, для своих детей.

Эксперты считают, что многие дети, идущие сегодня в школу, будут работать по профессиям, которых еще не существует. Однако в наших силах - определить наклонности и сильные стороны своих детей. И помочь им сделать верный выбор в соответствии с их талантами и складом ума.

Перспективные направления есть и для технарей, и для гуманитариев, и для тяготеющих к естественным наукам. Авторы "Атласа профессий будущего" из Сбера и ВШЭ прогнозируют появление или развитие таких профессий, как, например:

- геоаналитик, который собирает и интерпретирует пространственные данные;

- дизайнер эмоционального опыта, который управляет воздействием продукта или сервиса на органы чувств человека;

- или нейрореабилитолог, помогающий найти и натренировать здоровые нейроны, которые приходят на замену погибшим из-за травм и заболеваний головного мозга;

- наконец, набирает актуальность работа техноэтика, решающего этические проблемы, которые возникают в процессе развития технологий.

Не у всех семей есть возможность оплачивать дорогое образование для ребенка, но это не повод отказываться от мечты. Образование становится доступнее с помощью образовательного кредита с государственной поддержкой, который предполагает целевые перечисления в российских рублях в пользу учебного заведения. При этом студент может сосредоточиться на учебе и платить только проценты по кредиту.

После получения диплома кредитор отводит более 10 лет на то, чтобы вернуть средства обратно. Студент может выбрать дневное отделение, либо учиться заочно, можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на всё обучение, есть возможность досрочного погашения.

В первый год студенту предстоит оплатить только 40% от начисленных процентов, на второй год нагрузка постепенно возрастает до 60% от процентной переплаты. С третьего года вплоть до окончания выплат учащийся начинает выплачивать долг в полном объеме.

Для оформления потребуется лишь паспорт, заявление и договор с вузом на платное обучение. Ставка 3% годовых с периодом на 15 лет - действительно выгодное предложение, ведь часть процентов субсидируется государством.