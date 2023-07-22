Азбука финансов: как накопить на мечту

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В молодости у нас полно желаний, но не всегда есть финансовые возможности. Мы подрабатываем в свободное от учебы время, проходим первую стажировку, получаем стипендию и... мечтаем. Обычно копить на мечту или создать первый в жизни запас личных денег начинают с помощью двух базовых финансовых инструментов - вклада и накопительного счета.

Прежде чем начать копить, давайте разберемся, как устроены вклад и накопительный счет и чем они отличаются друг от друга и от инвестиций в ценные бумаги на бирже. Эксперты СберБанка собрали самые популярные вопросы от клиентов и ответили на них.

Что я могу сделать с полученными процентами?

Проценты по вкладу или накопительному счёту можно перевести на банковскую карту. Можно оставить проценты на счёте или вкладе и продолжить копить. Тогда доход будет ещё выше.

Чем вклад и накопительный счёт отличаются от инвестирования на фондовом рынке?

Вклады и накопительные счета дают своему владельцу фиксированный безрисковый доход. Инвестиции в фондовый рынок непредсказуемы и не гарантированы. Вклады и накопительные счета в банках застрахованы государством на сумму 1,4 млн рублей. А инвестиции в фондовый рынок не застрахованы.

На что обращать внимание при выборе инструмента накоплений?

· На ставку. Она закреплена в договоре вклада/счёта. По накопительному счёту Банк может менять ставку, предупреждая об этом изменении за 10 дней на своём сайте. По вкладу ставку изменить нельзя. По вкладам ставки могут быть выше, чем по накопительным счетам.

· На возможность управлять своими деньгами. С накопительного счёта вы в любой момент можете снять деньги или пополнить его. А вклады могут быть как с возможностью снятия части денег и пополнения, так и без такой возможности.

· На сроки. Все вклады имеют конкретный срок действия. Когда срок договора закончится, как правило, вклад продлится автоматически. Но можно закрыть его в день окончания договора и открыть новый.