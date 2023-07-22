В Перми откроется торговый центр, который был закрыт пять лет

Фото: прокуратура Пкермского края

В 2018 году прокуратура нашла многочисленные нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Лайнер» на бульваре Гагарина. Сотрудники надзорного органа пришли к выводу, что если в торговом центре произойдет пожар, людям может грозить смертельная опасность и обратились в суд, с требованием закрыть ТЦ до устранения нарушений.

- По прошествии 5 лет собственник привел здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру о снятии запрета деятельности. Результаты выездной проверки подтвердили, что нарушения устранены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

Сейчас прокуратура ждет заключение органов пожнадзора, после чего направит ходатайство приставам об окончании исполнительного производства и ТЦ снова заработает.