В Пермском крае искусственный интеллект будет прогнозировать пожары

Фото: permkrai.ru

В региональной системе «Умный лес» начал работать искусственный интеллект, который прогнозирует лесные возгорания и развитие действующих пожаров. Сейчас функция работает в тестовом режиме.

При определении вероятности пожара учитываются температура и влажность воздуха, количество осадков, скорость ветра, расстояние до населенных пунктов и многое другое. При передаче данных от метеостанций обозначается вероятность возгорания от 0% до 100% в отдельных лесных участках.

«В ближайший год будем дорабатывать систему до конечного продукта. У проекта большие перспективы, так как природные пожары — ежегодная острая проблема», — отметил министр информационного развития и связи Петр Шиловских. В дальнейшем разработку могут начать использовать и в других регионах, где проблема лесных пожаров еще более острая.

Цифровую интеллектуальную систему «Умный лес» начали разрабатывать в 2019 году. Ее создали для контроля незаконной рубки и теневого оборота древесины.

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