Росреестр по Пермскому краю принял участие во Всероссийской акции «Дети-детям»

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Росреестр по Пермскому краю присоединился к Всероссийской акции «Дети-детям». Сотрудники ведомства организовали сбор книг для юных жителей новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Всего было собрано более 120 различных книг и канцелярских принадлежностей. Среди книг много детской развивающей и художественной литературы, а также сказки, энциклопедии из серии «Всем обо всем» и другие. Все это было передано в Гуманитарный центр Прикамья.

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

«Сотрудники Росреестра Пермского края активно принимают участие в различных благотворительных мероприятиях. Акция «Дети-детям» не стала исключением. Пусть все собранные нами книги помогут детям не только достигать высоких результатов в учебе, но и помогут разобраться в том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», заставят задуматься о проблемах человека и окружающего мира», - отметила заместитель руководителя краевого Управления Росреестра Светлана Ильиных.

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