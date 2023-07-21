В Перми началось строительство подпорной стенки у сползающего в Егошиху дома

Фото: 2gis.ru

В Перми заключен контракт на строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда у дома по улице Льва Шатрова, 35. Речь идет о доме, который находится на склоне реки Егошихи и из-за постепенного проседания склона нуждается в укреплении конструкции.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас подрядчик ООО «Трансстройинжиниринг-Пермь» приступил к подготовительным работам на объекте. Завезена строительная техника, началось устройство анкеров для укрепления склона.

Рабочим предстоит построить подпорную стенку длиной 60,5 метров и высотой 3,5 метра. Также вдоль дома со стороны Егошихи планируется выполнить устройство противопожарного проезда. Его ширина составит не менее 4,2 метров. Возведение подпорной стенки необходимо будет завершить в этом году, а обустроить проезд и благоустроить территорию – в 2024 году.

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