В Прикамье ревнивец застрелил из ружья супругу и ее подругу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Пермского края осудили за двойное убийство. Жертвами стали жена и ее подруга. Подробнее о случившемся рассказал «В курсе.ру».

В один из июльских вечеров прошлого года супруга вместе с друзьями и братом отдыхала на речке, а потом вместе со всей компанией пошла к брату в гости. В квартиру неожиданно ворвался ее муж. Он настаивал, чтобы возлюбленная вернулась домой, но она не согласилась.

Муж в ярости ушел, но вскоре вернулся с ружьем и открыл огонь. Смертельно ранены были его жена и ее подруга. Жертв могло быть больше, но брат женщины смог остановить мужчину.

Пострадавших пытались спасти, а убийца в это время весь в крови спокойно вернулся домой, чтобы принять душ. По пути домой он лишь говорил прохожим на улице, что «давно надо было это сделать».

Главной причиной его злости стала ревность. Также мужчине не понравилось, что жена выпивает спиртное с компанией друзей.

Была проведена экспертиза, по итогам которой у убийцы не выявили психических отклонений. При это он был алкоголиком второй стадии, но свои действия контролировал.

Пермский краевой суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 23 года.

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Телефон: 8-965-571-46-65