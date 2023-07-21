СК Прикамья: обвиняемый в убийстве школьницы из Октябрьского был с ней наедине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 июля в поселке Октябрьский личный прием провел первый заместитель руководителя регионального следственного управления СКР Валерий Сафонов. Во время встречи с местными жителями он рассказал некоторые подробности расследования уголовного дела сожженной 15-летней девочки.

Обратившимся было разъяснено, что, исходя из полученных следствием доказательств, в настоящее время установлено, что обвиняемый совершил преступление, находясь с потерпевшей наедине. Других людей в это время рядом не было.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят комплекс экспертных исследований и собирают все доказательства по делу.

Напомним, в ночь на 8 июля школьницу из Октябрьского обнаружили возле рельсов. Под ней дымилась трава, все тело было как сплошная обожженная рана. По версии следствия, облил девочку горючей жидкостью и поджег ее друг. Обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО. Пострадавшую с ожогами 85-90% тела доставили в больницу. Десять дней врачи боролись за ее жизнь, но утром 18 июля она скончалась.

Жители Октябрьского не верят, что к убийству девочки причастен только один человек. По словам отца школьницы и источника «Комсомолки» в силовых структурах, мучителей было трое.

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