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НовостиПроисшествия21 июля 2023 5:44

Следователи переквалифицировали дело о поджоге школьницы из Октябрьского

Теперь его обвиняют в убийстве, совершенное с особой жестокостью
Екатерина Оборина

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи переквалифицировали уголовное дело о поджоге 15-летней девочки из поселка Октябрьский. В связи с тем, что потерпевшая скончалась, подростку предъявлено новое обвинение. Сейчас юношу обвиняют не в покушении на убийство, как это было ранее, а в убийстве, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Исходя из полученных следствием доказательств, в настоящее время установлено, что обвиняемый совершил преступление, находясь с потерпевшей наедине. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что по данным следствия, в ночь на 8 июля обвиняемый облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. Обгоревшую девочку обнаружили возле рельсов. Пострадавшую с ожогами 85-90% тела доставили в больницу. Долгое время она находилась в реанимации, все это время врачи боролись за ее жизнь. Но утром 18 июля стало известно, что школьница скончалась.

По обвинению в покушении на убийство задержали 16-летнего подростка – друга пострадавшей девочки. Его арестовали и отправили в СИЗО на два месяца.

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