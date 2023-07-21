В Прикамье полицейские раскрывают 100% убийств и изнасилований

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Пермскому краю подвели итоги за шесть месяцев 2023 года. В период с января по июнь количество преступлений значительно снизилось.

Как отметил начальник главка, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, число убийств сократилось на 16,1%, а изнасилований — на 9,8%. На 17,3 процента меньше стало фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Значительно вырос показатель раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрывается 100% убийств, изнасилований и разбоев.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в целом по стране раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума — 99%.

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