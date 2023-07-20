МЧС предупреждает о тумане, грозе и сильном ветре 21 июля в Пермском крае

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Пермского края вновь предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на ЦГМС, ночью в пятницу, 21 июля, местами на территории Прикамья ожидается туман. Днем прогремит гроза и усилится ветер, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Пермские спасатели рекомендуют быть более внимательными и острожными во время непогоды. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер