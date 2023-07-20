В Перми определили подрядчика, который займется реконструкцией стадиона «Юность»

Фото: администрация Перми

Подведены итоги конкурса на реконструкцию стадиона «Юность» по улице Революции, 27. Подрядчиком выбрано ООО «ЖБК-Строй». Об этом сообщает Business Class со ссылкой на портал госзакупок.

На обновление стадиона потратят 1,97 млрд рублей. Реконструкция стартует в конце июля. Завершить ее намерены в ноябре 2024 года.

Старое здание с трибунами полностью снесут. Вместо него появится четырехэтажный спорткомплекс. В нем будут универсальный тренажерный зал для игровых видов спорта, а также для спортивных танцев со специальным паркетом. Кроме того, появятся новые трибуны. Они вместят 1616 зрителей.

Обновленный стадион «Юность» можно будет использовать как зимой, так и летом. В холодный период здесь будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, керлингу.

Летом на стадионе можно будет играть в хоккей на траве или мини-футбол, а также заниматься бегом или кататься на роликовых коньках. Помимо этого, на реконструированном стадионе «Юность» можно будет проводить массовые мероприятия и соревнования всероссийского уровня.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65