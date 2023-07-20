Следователи рассказали о результатах анализа крови обвиняемого в убийстве девочки из Октябрьского

Жители Октябрьского считают, что их права нарушены, и вызвали в следственный отдел полицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 июля в Октябрьском межрайонном следственном отделе проходит прием граждан. Встретиться с местными жителями приехал заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерий Александрович Сафонов. Из-за того, что в это же время проходят похороны девочки, на прием в отдел пришли только пять человек, остальные прощаются с убитым ребенком.

- На приеме одной из жительниц Октябрьского замруководителя сообщил, что в крови задержанного подростка не было наркотиков, но был алкоголь, - передает с места корреспондент «Комсомольской правды».

Также собравшиеся возмущены, что на прием пускают только тех, у кого есть прописка в Октябрьском. И так как она есть не у всех, в следственный отдел вызвали полицейских, так как люди считают, что их права нарушены. Ведь во время предварительной регистрации об этом ничего не говорилось.

Подробнее о трагедии с сожженной в Пермском крае девочкой можно прочитать здесь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru