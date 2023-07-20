Памятная стела «Город трудовой доблести» в Перми превысит 25 метров

Фото: permkrai.ru

Высота памятной стелы «Город трудовой доблести», которую планируют установить в Перми, составит почти 26 метров. Она станет частью архитектурного ансамбля из амфитеатра, стены с мозаикой и самой стелы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Памятная стела появится на площади Карла Маркса. Сейчас там идут подготовительные работы. Здесь будет выполнено комплексное преобразование территории. Подрядчик заменит покрытие, обустроит тротуары и подходы к месту размещения стелы, а также установят скамьи и вазоны, выполнят озеленение и освещение. Завершить установку стелы планируется до конца года.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Перми летом 2020 года. Оно присваивается городам, чьи жители внесли существенный вклад во времена Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В мае 2021 года на площади Карла Маркса был заложен камень на месте будущей стелы.

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