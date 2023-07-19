Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 12:30

Мэрия Перми принудительно изъяла помещения «Пушкинской бани»

Арендатор подавал апелляцию, но решение осталось прежним
Лела Минадзе
Фото: 2ГИС/Руслан Савранчук

Фото: 2ГИС/Руслан Савранчук

Здание «Пушкинской бани» по улице Пушкина, 64 теперь находится в муниципальной собственности. Информацию об этом нам подтвердили в администрации Перми.

Так, 26 июня судебными приставами совместно со специалистами мэрии в рамках исполнения постановления Апелляционного суда у арендатора были принудительно изъяты помещения бани. В мэрии отметили, что он «не исполнял своих обязательств».

Сейчас прорабатываются разные варианты дальнейшего использования помещения. При этом обязательным условием будет сохранение прежнего назначения объекта.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65