В Перми на дне Камы нашли старинный колесный пароход

Фото: Минприроды Пермского края

В Перми водолазы обнаружили на дне Камы старинный колесный пароход. Его длина составляет 60 метров, ширина – 8 метров. Судно лежит на шестиметровой глубине примерно в 300 метрах от берега напротив завода «Машиностроитель». Об этом сообщили в Минприроды Прикамья.

Предполагается, что это может быть буксирный пароход типа «Пермский первенец» или пароход 732-серии. Такие в 1932 году производились на Пермской судостроительной верфи. Однако, не исключено, что найденный пароход имеет более раннюю дату постройки.

Фото: Минприроды Пермского края

Руководитель водолазных спусков «Центра подводных исследований» Денис Михалёв рассказал, что сейчас судно практически полностью заилено, а дно вокруг него покрывает молевой сплав. Объект целый, с котлом, колесами и прочим. По его словам, причину затопления парохода можно будет установить только после его подъема.

Как отметил министр природных ресурсов Дмитрий Беланович, обнаруженный объект пригоден для судоподъема в целях музеефикации. Это объект исторического и культурного наследия. Поднятие этого судна может быть оправдано не только с экономической, но и образовательной точек зрения.

Вопрос о дальнейшем исследовании затонувшего парохода и его подъем со дна реки в настоящее время прорабатывает Минприроды Прикамья. Возможно, что для выполнения данных работ будут привлечены инвесторы.

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