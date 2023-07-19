В мэрии Перми объяснили причину сбоев в работе «умных» остановок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От жителей Перми поступают вопросы по работе «умных» остановок общественного транспорта. Однако пока не все павильоны могут это продемонстрировать. В мэрии пояснили, что при использовании цифровых комплексов могут возникать сбои в работе отдельных элементов. Для устранения неисправности городской департамент транспорта заключил договор обслуживания всех «умных» павильонов.

Большинство «умных» остановок на сегодняшний день работают в штатном режиме. Исключение составляют лишь девять остановочных павильонов, которые расположены по улице Ленина. Это связано с капитальным ремонтом улицы. Из-за этого там отсутствует стабильное электропитание, что и ограничивает работоспособность сервисов.

В администрации также сообщили, что для корректной работы «умных» остановок требуется соблюдения некоторых факторов и слаженной работы между ведомствами. Так, например, табло прибытия синхронизируется с серверами МКУ «Гортранс».

Напомним, в декабре прошлого года на центральных улицах Перми установили 28 «умных» остановок. Новые остановочные павильоны появились на улицах Ленина и Сибирской. Все они оснащены электронным табло, «тревожной кнопкой», видеонаблюдением и даже Wi-Fi. А еще на них можно зарядить телефон через USB.

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