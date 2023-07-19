Проект реставрации сгоревшего корпуса Пермского педуниверситета не приняли

Фото со дня пожара Фото: Архив "КП"

Сгоревший корпус Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета по улице Сибирской, 26а намерены реставрировать. Был разработан проект реставрации, однако его отправили на доработку.

Как сообщает «Текст», уже сейчас подается заявление на прохождение госэкспертизы. Сгоревший корпус является объектом культурного наследия «Училище детей канцелярских служителей». На его восстановление направят средства из федерального бюджета.

Корпус педуниверситета — это двухэтажное деревянное здание. Его построили еще в 20-е года 19 века. В корпусе размещался факультет иностранных языков. Пожар произошел в середине августа 2012 года. Выгорело порядка 600 квадратных метров при общей площади здания около 2300 метров.

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