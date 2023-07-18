МЧС предупреждает о тумане, дождях и грозах 19 июля в Пермском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие сутки на территории Пермского края вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом жителей предупреждают в региональном управлении МЧС.

По данным Пермского ЦГМС, ночью в среду, 19 июля, в отдельных районах Прикамья ожидается туман. В дневные часы местами пройдет сильный дождь и прогремит гроза.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Также пермские спасатели советуют жителям во время грозы воздержаться от поездок и прогулок, а также не находиться на открытых площадках. Также во время непогоды не рекомендуется находиться под деревьями, вблизи линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также парковать машины рядом с ними.

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