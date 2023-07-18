В Перми обсудили перспективы работы Почты России

Всего в Прикамье работают 655 почтовых отделений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми во время рабочей встречи обсудили перспективы работы Почты России. Основными вопросами стали развитие онлайн-сервисов и модернизация почтовой сети. В этом году Почта России планирует провести ремонт в 16 сельских отделениях Прикамья.

Как отметила директор регионального УФПС Наталия Доронина, почтовым обслуживанием сейчас охвачены все населенные пункты Пермского края. Всего работают 655 почтовых отделений. Почтальоны доставляют корреспонденцию, периодику, товары первой необходимости и принимают платежи с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов. Также получить многие почтовые услуги жители могут дистанционно на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских в свою очередь обратил внимание на необходимость популяризации цифровых услуг Почты РФ среди жителей региона.

Еще один немаловажный вопрос, который обсудили во время рабочей встречи – взаимодействие по поиску и трудоустройству сотрудников в почтовые отделения региона. Зампредседателя Правительства края Алексей Черников подчеркнул, что необходимо усилить работу Почты с Министерством социального развития, службами занятости населения и многофункциональными центрами. По его словам, это повысит доступность услуг жителей и позволит привлечь новых сотрудников.

Напомним, в прошлом году Почта России модернизировала на территории Прикамья 44 отделения, а также построила три новых здания на основе быстровозводимых конструкций. В обновленных отделениях созданы комфортные условия для посетителей и работников.

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