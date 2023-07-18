В ходе спецоперации погиб стрелок из Пермского края

Фото: соцсети Вадима Лумпова

В ходе спецоперации на территории Украины погиб Алексей Суздальцев из Горнозаводска. Об этом сообщил глава Горнозаводского городского округа Пермского края Вадим Лумпов.

Сердце бойца перестало биться 9 июля. В августе ему бы исполнилось 42 года. «Погиб еще один наш земляк — стрелок стрелкового отделения Суздальцев Алексей Сергеевич. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея», — написал Вадим Лумпов.

О дате и месте прощания будет сообщено отдельно.

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