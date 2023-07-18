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НовостиОбщество18 июля 2023 5:41

Пермские танцоры DS Crew опубликовали новый клип

В нем ребята танцуют под песню Get Up группы Technotronic
Екатерина Оборина
Фото: скриншот DS_crew_official / YouTube.com

Фото: скриншот DS_crew_official / YouTube.com

Пермский танцевальный коллектив DS Crew, победивший в проекте «Новые танцы» на ТНТ, выпустил новый клип. В нем ребята танцуют под зажигательную песню Get Up бельгийской музыкальной группы Technotronic.

«Ждали? А вот и он. Новый клип на нашем YouTube», — анонсировала команда свое новое видео в социальных сетях.

Клип снят в стиле девяностых годов. На этот раз все танцоры одеты в олимпийки и кроссовки. Движения в новом танце ребята выполняют с большей скоростью, чем обычно. Поэтому клип получился зажигательным.. Посмотреть его можно по ссылке.

На данный момент видеоролик посмотрели 36 тыс. человек. Также пользователи оставили сотни восторженных комментариев.

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