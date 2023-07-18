Первый магазин «Стокманн» в Перми откроется ближе к осени

Фото: ТРЦ «Планета»

Первый в Перми магазин сети «Стокманн» откроется в ТРЦ «Планета» в конце августа — начале сентября этого года. Об этом рассказывает Business Class со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра.

«Стокманн» разместится в помещении на первом этаже, где раньше был отдел H&M. Находится это рядом с третьей входной группой.

Финская сеть «Стокманн» в России работает с 1989 года. Там продается одежда и товары для дома. Сеть представляет различные бренды, в том числе Marc O’Polo, Hugo, Karl Lagerfeld, Guess Jeans, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и другие.

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