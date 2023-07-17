В Перми прошла Ярмарка недвижимости, посвященная отрасли индивидуального жилищного строительства

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Перми при участии Сбера и Росреестра прошла «Ярмарка недвижимости», посвященная ИЖС.

Свои объекты представили 14 строительных компаний, которые приготовили для клиентов интересные планировки и инженерные решения. Представители Росреестра подчеркнули важность и удобство сервиса электронной регистрации в сделках с недвижимостью, а специалисты Сбера рассказали о действующих программах и условиях кредитования по программе ИЖС.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы отмечаем стабильный интерес жителей Пермского края к ипотечным кредитам Сбера. А в последнее время в нашем регионе наблюдается рост популярности программ ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство. Мы уверены, что такие мероприятия помогут жителям Прикамья решить свои жилищные вопросы с наибольшей выгодой для себя.»