Полиция нашла пермяка, устроившего стрельбу по детскому саду

Фото: 2ГИС/Дмитрий Баженов

В Перми полицейские установили личность мужчины, который устроил стрельбу по окнам детского сада в Дзержинском районе. Об этом сообщили в краевом МВД.

Напомним, все произошло утром 10 июля в детсаду «Талантика» по улице Плеханова, 63. Неизвестные стреляли в окна. Повреждения от выстрелов были обнаружены на всех трех этажах. К счастью, никто из работников и воспитанников детсада не пострадал. Руководство дошкольного учреждения обратилось в отдел полиции.

В ходе проверки причастного к причинению имущественного вреда детскому саду установили. Им оказался 20-летний молодой человек, он снимал квартиру в доме напротив детсада. В июне мужчина купил рогатку и металлические шарики. Рано утром он решил испробовать свою покупку. Но, когда понял, что повредил окна, испугался.

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Сейчас в отношении молодого человека проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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