Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 8:38

Пермяков напугало скопление пожарных машин у отеля Holiday Inn

В МЧС рассказали подробности
Екатерина Оборина
Фото: Мой город – Пермь! / Telegram

Фото: Мой город – Пермь! / Telegram

Утром в понедельник, 17 июля, пермяки заметили несколько пожарных машин на бульваре Гагарина. По словам очевидцев, в здании отеля Holiday Inn сработала пожарная тревога. Об этом пермяки сообщили в социальных сетях. В региональном управлении МЧС рассказали, что там происходит.

Жителей просят не беспокоится, там идут учения. Подразделения 10 пожарно-спасательного отряда проводит пожарно-тактическое занятие на отель Holiday Inn в Перми.

Фото: Мой город – Пермь! / Telegram

Фото: Мой город – Пермь! / Telegram

Как рассказали в МЧС, это часть процесса обучения личного состава, направленного на практическое повышение профессиональных знаний, формирование необходимых умений управления силами и средствами на пожаре, совершенствование навыков ведения боевых действий. Во время учений отрабатываются действия по тушению пожара, а также изучаются конструктивные особенности и планировка здания, проверяются источники противопожарного водоснабжения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер