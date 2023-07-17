Пермяков напугало скопление пожарных машин у отеля Holiday Inn

Фото: Мой город – Пермь! / Telegram

Утром в понедельник, 17 июля, пермяки заметили несколько пожарных машин на бульваре Гагарина. По словам очевидцев, в здании отеля Holiday Inn сработала пожарная тревога. Об этом пермяки сообщили в социальных сетях. В региональном управлении МЧС рассказали, что там происходит.

Жителей просят не беспокоится, там идут учения. Подразделения 10 пожарно-спасательного отряда проводит пожарно-тактическое занятие на отель Holiday Inn в Перми.

Фото: Мой город – Пермь! / Telegram

Как рассказали в МЧС, это часть процесса обучения личного состава, направленного на практическое повышение профессиональных знаний, формирование необходимых умений управления силами и средствами на пожаре, совершенствование навыков ведения боевых действий. Во время учений отрабатываются действия по тушению пожара, а также изучаются конструктивные особенности и планировка здания, проверяются источники противопожарного водоснабжения.

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