18 июля цифровому телевидению в Пермском крае исполняется 10 лет

Фото: permkrai.ru

18 июля Пермский крае отмечает 10 лет с момента запуска цифрового телевидения. Именно в этот день в 2013 году в эфир вышел первый цифровой передатчик. Он был установлен в Перми на передающей станции на улице Технической, 7. Именно здесь 65 лет назад, в 1958 году, был создан Пермский телецентр, начавший телевизионное вещание.

По качеству сигнала, количеству телеканалов и охвату аудитории «цифра» намного превосходит «аналог». Сегодня 99% жителей Прикамья могут бесплатно смотреть 20 каналов цифрового эфирного телевидения. Современную сеть телерадиовещания в регионе развернул пермский филиал РТРС в рамках масштабной федеральной целевой программы.

Крупнейший объект сети – новая радиотелевизионная передающая станция с 275-метровой телебашней на улице Крупской в Перми. Она была построена в 2018 году.

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