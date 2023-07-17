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НовостиОбщество17 июля 2023 4:49

Власти Пермского края нашли концессионера для строительства центра «Сириус»

В нем будут заниматься одаренные дети
Екатерина Оборина
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Концессионное соглашение по строительству центра для детей «Сириус» в Перми планируется подписать с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минэк.

По информации издания, данная организация контролируется компаниями, близкими к «Первой концессионной компании «Просвещение»».

Напомним, пермский центр для детей, талантливых в интеллектуальной сфере, будет работать наподобие центра «Сириус» в Сочи. В региональном центре планируется разместить учебный и спальный корпуса. Срок возведения объекта запланирован на период 2023 – 2024 годы. В пермском «Сириусе» появятся художественные и театральные студии, спортивная зоны с футбольным полем, а также площадки для волейбола и стритбола.

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