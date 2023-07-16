Правоохранителям удалось вычислить преступника, было возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми осудили мужчину за ложные сообщения о минировании торговых центров. Суд Индустриального района сообщает, что в июне прошлого года пьяный 41-летний пермяк позвонил «02» и сказал, что торговом центре «Земляника» заложено взрывное устройство.

Через несколько дней снова позвонил в экстренные службы, рассказав о готовящемся взрыве в торговом центре «Столица».

Правоохранителям удалось вычислить преступника, было возбуждено уголовное дело.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении двух преступлений, и назначил ему наказание 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, - рассказали в суде.

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