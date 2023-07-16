В Перми пройдет светомузыкальное шоу в честь завершения сезона Театра-Театра

В Перми 18 июля Тетар-Театр завершает 96 сезон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 18 июля Тетар-Театр завершает 96 сезон. Зрителей приглашают на «Концерт без названия» (16+).

Его программа держится в секрете. В фойе будет играть скрипка, а после спектакля перед Театром-Театром, под песни из мюзиклов, получивших Золотую маску, фонтаны покажут светомузыкальное шоу.

Кстати, вчера в Перми на эспланаде народная артистка России, лауреат Государственной премии России, прима-балерина Светлана Захарова исполнила балет «Revelation» хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент оркестра.

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