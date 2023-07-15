Пермяк, отец взрослого сына с ДЦП, отсудил у больницы миллион рублей

Суды рассматривают дела о повреждении здоровья независимо от времени давности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через 20 лет после появления на свет сына, пермяк подал иск в суд против пермского роддома и выиграл. Мужчина отсудил миллион рублей за диагноз ДЦП, который пожизненно присутствует у его ребенка.

- Во время родов в одном из лечебных учреждений Перми возникла острая гипоксия плода, что привело к тяжелой форме ДЦП у ребенка, - сообщает пермская Медико-правовая коллегия. - Все последующие 20 лет родители занимались восстановлением здоровья и уходом за сыном, после чего подали исковое заявление в районный суд Перми. Судья удовлетворил требования истца, взыскав в пользу отца ребенка-инвалида один миллион рублей компенсации морального вреда.

Юристы дополнили, что в пользу самого ребенка иск ранее уже был удовлетворен судом. Также специалисты «МПК» отметили, иски о компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья, не имеют срока давности. Поэтому суды рассматривают подобные дела независимо от времени, прошедшего с момента исходных событий.

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