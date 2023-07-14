В пандемию коронавируса пермским медикам закупили опасные средства защиты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прокуратуру Пермского края поступила информация о нарушениях в сфере здравоохранения. Сотрудники надзорного органа вместе со специалистами регионального Росздравнадзора провели проверку и выяснили, что в конце 2020 года по заключенному контракту в ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» поставили более 1,3 миллиона медицинских шапочек, которые предназначались для сотрудников медучреждений Прикамья.

- Однако, выяснилось, что качество товара было сомнительным. Согласно полученным экспертным заключениям поставленные изделия являлись незарегистрированными и их использование могло представлять угрозу жизни и причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщает краевая прокуратура.

Партию медицинских изделия изъяли, а материалы проверки направили следователям, которые возбудили два уголовных дела по статьям "сбыт фальсифицированных медицинских изделий" и "превышение должностных полномочий".

- Подозреваемая, являясь директором казенного учреждения, превышая свои должностные полномочия, будучи обязанной организовать проведение экспертизы поставленного товара, самоустранилась от осуществления приемки медицинских изделий и не организовала надлежащую процедуру их приема, в связи с чем фальсифицированные и незарегистрированные медицинские изделия были приняты с нарушением установленных требований, а в дальнейшем оплачены на сумму более 2,3 миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи продолжают собирать доказательства совершенных преступлений.

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