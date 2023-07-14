Врио главы Перми Ольга Андрианова проинспектировала благоустройство Ленинского района

Фото: Администрация Перми

Временно исполняющий полномочия главы Перми Ольга Андрианова проинспектировала благоустройство Ленинского района. Особое внимание уделено поручениям, которые дал губернатор Дмитрий Махонин после общения с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе рабочей поездки Ольга Андрианова проверила ход работ по обустройству сквера на Слудской горке. Сейчас подрядчик по гарантии за свой счет устраняет все недостатки. В частности, отремонтирует резиновое покрытие и заменит газоны и саженцы. Завершить все работы планируется до конца июля.

– Проверили состояние Слудской горки – какие работы подрядчиком выполнены, какие ещё необходимо сделать в рамках контракта. Обратили внимание на состояние деревьев, которые, к сожалению, не прижились – они будут заменены, – сообщила Ольга Андрианова.

Также во время поездки Ольга Андрианова ознакомилась с ходом благоустройства придомовой территории по улице Екатерининской, 135. Работы здесь ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также с руководством школы №28 обсудили планы по ремонту бассейна. На эти цели будут выделены средства из городского бюджета. Сейчас разрабатывается проектная документация.

Еще одним объектом проверки в Ленинском районе стал сад им. Гоголя. Здесь уже выполнили разбор подпорной стенки, заливку бетона, демонтаж пешеходных дорожек и обустройство ливнёвки. Сейчас идёт ремонт дорожек. Работы планируется завершить до ноября этого года. В сквере появятся настоящие газовые фонари. Они будут практически точными копиями исторических.

После осмотра объектов в библиотеке им. Пушкина состоялась встреча с местными жителями. В частности, пермяки недовольны уборкой мусора на береговой линии Камы, где в жару отдыхает большое количество людей. Ольга Андрианова сообщила, что уборка производится в соответствии с контрактом один раз в сутки. Однако в связи с тем, что места отдыха у воды пользуются большим спросом, она поручила администрации района усилить контроль за уборкой мусора на пляже и работой туалетов.

Также горожане поинтересовались вопросами озеленения центральных улиц. Временно исполняющий полномочия главы Перми пояснила, что полив молодых саженцев на улице Ленина осуществляется ежедневно в ночное время. Растения, которые не прижились, заменят. В нормативное состояние приведут и газон на улице Попова между Петропавловской и Ленина. Работы выполнят до конца июля.

Во время поездки были озвучены планы по поводу территории, расположенной рядом с ЖК «Губерния» со стороны улицы Пермской. Планируется провести обследование участка. И если здесь не подземных инженерных коммуникаций, то работы по озеленению будут включены в план на осень 2023 года.

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