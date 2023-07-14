В Пермском крае пьяная пенсионерка подожгла автомобиль соседей

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском районе осудили 68-летнюю местную жительницу за попытку поджога соседского автомобиля. Женщина хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег. Подробности рассказали в краевом МВД.

Инцидент произошел в январе этого года. В один из дней 50-летняя пермячка обратилась в отдел полиции и заявила о поджоге автомобиля. Возгорание собственники транспортного средства ликвидировали самостоятельно. Ущерб составил свыше 24 тысяч рублей.

Позже полицейские выяснили, что к поджогу причастна соседка потерпевшей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина подожгла кусок ткани, смочив его в растворителе, и бросила в топливный бак машины. Тряпка очень быстро вспыхнула, злоумышленница запаниковала, и стала убегать.

В это время происходящее в камеру наружного видеонаблюдения увидел муж хозяйки автомобиля. Он выбежал на улицу и отбросил ветошь в сторону.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер