В выходные в Пермском крае ожидается похолодание и дожди

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 и 15 июля во многих районах Пермского края ожидаются сильные дожди. На востоке региона может выпасть до 50 мм осадков, в том числе в Горнозаводском районе. В Перми выпадет около 10-15 мм осадков, рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. А вот на юго-западе Прикамья, где наиболее сильная засуха, дождей будет меньше всего – от 3 до 10 мм.

Днем в пятницу температура воздуха составит +20…+23 градусов, на востоке до +15. Дожди пройдут везде, кроме западных районов. Там они ожидаются ночью. Сейчас ливни с грозами наблюдаются на восточной границе Пермского края.

В субботу на территории Прикамья ожидается облачная погода. Пройдут ливни, на востоке края они могут быть сильными. На большей части региона воздух прогреется лишь до +12…+15 градусов, на севере при прояснениях до +22.

По предварительным прогнозам синоптиков, в воскресенье, 16 июля, пройдут слабые дожди и возможны только на востоке и юго-востоке Пермского края. Температура воздуха ночью составит +11…+15. Но в дневные часы на севере потеплеет до +25 градусов, в южных районах края и в Перми до +18…+20.

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