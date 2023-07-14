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НовостиОбщество14 июля 2023 5:35

В Перми откроется новая пиццерия «Сицилийцы»

Итальянский ресторан начнет работать в конце лета
Лела Минадзе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Перми по улице Петропавловской, 61 откроется пиццерия «Сицилийцы». Об этом рассказал Business Class.

Итальянский ресторан открывает команда заведения MEDUZA Seafood&Wine. В новом заведении будет 50-60 посадочных мест. В меню войдут традиционные итальянские блюда.

В ресторане устанавливают специальные печи. В них будут готовить сицилийскую и неаполитанскую пиццу.

Открытие запланировано в конце лета — начале осени. Средний чек составит примерно тысячу рублей.

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