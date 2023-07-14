В ходе спецоперации погиб пожарный из Пермского края

Фото: пожарная охрана Орджоникидзевского района Перми

В ходе спецоперации на Украине 3 июля погиб Григорий Елохин. Об этом сообщили в пожарной охране Орджоникидзевского района Перми.

Григорий был пожарным в поселке Ильинский. С ним простятся 14 июля. Похороны пройдут на Северном кладбище.

«Погиб наш друг, товарищ и коллега. Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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