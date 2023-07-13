В Перми над Камой поднялся смерч

Фото: скрин с видео Анна Веруш.

Вечером в четверг, 13 июля в пермских соцсетях появились десятки фото и видеокадров, запечатлевших смерч, гуляющий на Каме. Это явление наблюдали жители Хохловки и села Шемети в Пермском крае.

На кадрах закатного неба видно, как огромная белая воронка протянулась снизу вверх от поверхности реки Камы до грозового облака. На некоторых кадрах было видно, как внутрь воронки всасывалась речная вода.

- Я впервые видела подобное явление, - рассказала «Комсомольской правде» жительница села Шемети Анна Веруш. - Смерч был прямо у нашего дома, на берегу, но ветра никакого не было. Там же, на берегу были люди, которые тоже наблюдали все это. Я начала снимать происходящее и буквально через несколько минут все утихло.

- Возникновению водяного смерча способствовал тот факт, что температура водной поверхности сейчас на несколько градусов выше температуры воздуха, - пояснили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В региональном МЧС сообщили, что никаких сообщений по данному факту оперативному дежурному пока не поступало.

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